Mentiras y verdades sobre el uso del retinol en verano: resolvemos todas tus dudas

En cosmética no me gusta hablar de edades sino de cómo está la piel, porque podemos tener una piel con 26 años que haya tenido acné y tenga muchas marcas y mucha textura, que en este caso le vendría muy bien un retinol, o una piel de 30 años que todavía no tiene ningún signo de envejecimiento. Pero en general, a partir de los 27-28 años se recomienda utilizar retinol de manera preventiva ya que puede aportar muchísimos beneficios a la piel.