Si tienes +40 tienes que conocer este activo que es hasta 11 veces más eficaz que el retinol (e irrita menos la piel)

En el mundo cosmético, ahora mismo, no hay duda de que el retinol es el rey absoluto del ‘skincare’. De hecho, pocos activos han conseguido hacerse tan populares entre el público. Según Marta Barrero y Elena Ramos, farmacéuticas, expertas en dermocosmética y directoras de The Secret Lab, esto se debe a que «es el principio activo más potente en la lucha contra el envejecimiento gracias a su función antioxidante, que evita que las células envejezcan de forma prematura combatiendo así los radicales libres». Sin embargo, más allá de este efecto antiedad, además, también tiene otros muchos beneficios: «regenera la piel al aumentar la renovación celular, despigmenta manchas, estimula la síntesis de colágeno, regula el exceso de grasa, ayuda a reducir el tamaño del poro mejorando la textura… (aunque estas dos últimas condiciones realmente no tienen que ver con la edad)». Además, ambas explican que la razón de esta efectividad es «su ligero peso molecular, lo que le permite penetrar en las capas profundas de la piel».