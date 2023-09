Las mayores de 30 son fans de este 'productazo' efecto buena cara

Para crear un maquillaje diario no es tanto la técnica, es tener las herramientas necesarias para la elaboración de este. A diario no buscamos maquillajes llamativos y complicados, todo lo contrario. Queremos crear un maquillaje simple, con muy pocos productos, pero con un efecto ‘glow’ y sonrosado realmente favorecedor. Conseguir este resultado es más fácil de lo que piensas, sobre todo cuando tienes productos que hacen magia en la piel. ¿Todavía no has encontrado los tuyos? Toma nota.