Marion Cotillard lleva el peinado que sacará de un apuro a las mujeres de (casi) 50 que quieren estar siempre elegantes

Es el caso de la actriz francesa Marion Cotillard, a la que vimos hace unos días en una alfombra roja luciendo una versión más actual y tendencia del clásico moño despeinado. Llevamos años diciendo lo mucho que nos inspiran las mujeres francesas, no solo con su ropa, sino por la forma en la que son capaces de imprimir un plus de modernidad y saber estar a cualquiera de sus looks. En este caso se trata de un moño relajado, de esos que no te hacen parecer mayor, sino todo lo contrario, y que no paramos de ver por las calles de París.