Victoria Beckham confiesa su mayor complejo: 'Ni siquiera David me ve así'

El año pasado, en otro video tutorial, dijo: "Es la primera vez que dejo que alguien me vea sin cejas. Ni siquiera mi marido me ve sin cejas. Es sólo cosa mía, es algo de lo que casi estoy bastante acomplejada. El exceso de depilación me ha dejado las cejas bastante despobladas, como pueden ver, me faltan unas cuantas a cada lado."