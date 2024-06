¿Están David y Victoria Beckham separados desde hace años? Un nuevo libro dice que sí (y muchas más cosas)

Sin embargo, no siempre lo han conseguido, y es ahora cuando la polémica les vuelve a salpicar tras la publicación de un libro en el que se cuestiona su matrimonio y se dan detalles bastante inquietantes sobre el ex deportista y la diseñadora. En 'The House of Beckham: Money, Sex and Power' ('La casa de Beckham: Dinero, Sexo y Poder'), del periodista británico Tom Bower, se dice que David y Victoria Beckham llevan ocho años separados. "Aunque no pueden ocultar sus vidas separadas, están unidos para apoyar a la marca", apuntó el periodista al diario The Mirror, donde también ha comentado que solo se mantienen unidos por motivos económicos. Un libro que empañará su 25 aniversario de boda el próximo 4 de julio.