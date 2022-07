Este spray fijador de maquillaje te deja la piel sin brillos, superjugosa y no la acartona

¿Y es caro? ¡Nada de eso! Puedes encontrarlo en NYX, cuesta menos de 9 euros y es el spray fijador preferido de muchas gurús 'beauty'.

Estamos de acuerdo en que, en esta época del año, el calor es el gran enemigo de un maquillaje 10: brillos, sudor, poros dilatados... y a eso hay que sumarle las idas y venidas con la mascarilla. Pero no desesperes, amiga, porque hay solución. ¿Has oído hablar los los sprays fijadores? Pues que sepas que si no los has incorporado a tu rutina de maquillaje, acabarás haciéndolo porque consiguen mantener intacto tu 'make up' durante mucho más tiempo pese al calor, la humedad y el resto de contratiempos del día a día.

Cómo usar el spray fijador de maquillaje

El manual de uso del spray fijador es muy sencillo, ya que tan solo debes pulverizarlo por todo el rostro una vez finalizado tu maquillaje. Sujeta el spray a unos 15-20 centímetros de la cara, aplícalo por toda la superficie, dale unos segundos para que se asiente y se integre con tu piel ¡y voilà! lista para superar el día sin tener que retocarte.

La ventaja frente a los polvos matificantes (que también cumplen la función de fijar el maquillaje) es que el spray resulta mucho más ligero y no acartona la piel ni remarca las arruguitas (algo bastante frecuente con las fórmulas en polvo). Y lo mejor es que, pese a fijar el resto de productos en la piel, no dificulta su retirada posterior, por lo que podrás seguir desmaquillándote tal y como hagas habitualmente.

Los sprays fijadores de NYX

Son muchas las firmas de belleza (tanto de alta gama como 'low cost') que incluyen estos productos en sus colecciones. Una de nuestras favoritas es NYX, cuyos sprays fijadores se han convertido en imprescindibles en el neceser de muchas gurús 'beauty'. Y no nos sorprende porque, tal como prometen, con una ligera pulverización de su fórmula traslúcida sobre el rostro, conseguirás un extra de hidratación y una fijación del maquillaje de hasta 8 horas.

¿Que lo quieres llevar en el bolso? Sin problemas. Tienen un formato cómodo y muy fácil de llevar. Y lo mejor de todo es que hay un spray para cada una de nosotras en función de las necesidades de nuestra piel o el acabado que busquemos ¡y por menos de 9 euros!

- Setting spray dewy: Si lo que quieres conseguir es una sensación 'glow' para tu piel, este es tu spray fijador. Deja un agradable toque húmedo, aporta un acabado jugoso y una sensación de hidratación extra. Precio: 7,90 euros.

- Setting spray mate: Se acabaron los brillos, ¡incluso en verano! Esta opción es genial cuando la piel tiende a generar brillos con el paso de las horas, ya que garantiza una piel mate con y una duración extrema de tu maquillaje. Precio: 7,90 euros.

- Radiant finish setting spray: Para un acabado radiante. Gracias a su fórmula enriquecida con microperlas ultra finas en tonos oro y champagne conseguirás un aspecto luminoso y elegante. Precio: 8,50 euros.

- Plump finish setting spray: Hidrata, proporciona un aspecto más firme y su fórmula es vegana. Precio: 8,50 euros.

