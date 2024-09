Las mayores de 40 están agotando ya la nueva máscara viral de Charlotte Tilbury

Tras años maquillando a gran parte de las estrellas de Hollywood, la maquilladora conoce a la perfección todos los secretos para crear un "make up" de lujo. Es más, afirma que para lanzar esta máscara milagrosa han tardado 10 años y han probado más de 200 combinaciones: «Quería embotellar ese secreto... para capturar el volumen exagerado... el drama exagerado... el levantamiento exagerado... la curva exagerada... ¡la mirada exagerada! He observado la perfecta arquitectura y simetría de las pestañas, su longitud, extensión y rizo. Te atrapan y no puedes apartar la mirada. Una pinza te da ese rizado de larga duración de la raíz a las puntas, el "lift" de aspecto profesional de un tratamiento térmico. La integridad duradera de un tono creado por un experto colorista... ¡y la ilusión y los efectos espesantes de productos capilares de primera clase que suavizan, desenredan y dan volumen para que luzcas las mejores pestañas de tu vida!», explica Tilbury. Además, su fórmula es de larga duración por lo que podemos decir que está pensada para ser «a prueba de manchas, descamación, sudor, grumos y humedad. Llevo meses usándolo entre bastidores y todo el mundo sigue diciendo que es "la mejor que nunca han tenido"», confiesa la experta.