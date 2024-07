Cómo conseguir un maquillaje de cejas perfecto y presumir de mirada en cualquier momento

En los últimos años, las cejas se han convertido en uno de los puntos más destacados de nuestros 'looks' de maquillaje, si no el principal. No solo nos gusta que se vean con una forma bonita, también pobladas y armoniosas. Y es que gracias a ellas podemos transformar nuestro rostro, incluso revitalizarlo, rejuvenecerlo o quitar la sensación de cansancio, de ahí su relevancia cada día y en cada momento. Podemos pensar que necesitamos pasar por técnicas de micropigmentación o tintes para lograr dicho objetivo, pero nada más lejos de la realidad. Sí es cierto que este tipo de métodos para cejas nos ayudarán a realzar las facciones y mantener el resultado en el tiempo, pero no siempre son necesarias, hay muchas ocasiones que con el maquillaje es suficiente para mostrar unas cejas impecables. Siempre que tengas los tips y productos adecuados, por supuesto.