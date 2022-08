6 manicuras vistas en Instagram que son LO MÁS para tus uñas de verano

Multicolor, minimalista, con 'nail art'... Guárdate este artículo porque aquí está el próximo diseño de uñas que pedirás en tu salón de confianza cuando vayas a hacerte la manicura. Hay opciones para todos los gustos y todas tienen miles de 'likes'.

GALA FERNÁNDEZ

Las reinas de Instagram lo tienen claro: la única norma a la hora de elegir una manicura para el verano es divertirse. Ya sea con tonos pastel o con colores neón, con diseños lisos o con estampados divertidos... las uñas ganan protagonismo durante las vacaciones. ¿Quieres que las tuyas acaparen todas las miradas? Primero, consulta nuestra guía para que la manicura dure más tiempo intacta pese a los efectos de la sal y el cloro y, después, inspírate con estos diseños que nos proponen las 'influencers'. El éxito está asegurado.

Pastel multicolor

Llevan varios verano en auge y prometen seguir acompañándonos durante mucho tiempo. Las uñas pastel multicolor son divertidas sin resultar recargadas y no hay una 'it girl' que no se haya animado a probarlas en los últimos tiempos; estas de Sara Escudero (con anillos XL incluidos) nos encantan.

'Nail art' variado

Si hay un momento del año perfecto para probar manicuras divertidas y a todo color, es durante las vacaciones de verano. Laura Escanes lo ha llevado a la práctica combinando todo tipo de tonos, estampados y dibujos que pueden servirte de inspiración a la hora de elegir tu propio diseño, único y personal.

Minimalista

Debido a su capacidad para realzar el bronceado de las manos, los colores más claros de la paleta son también los más demandados en esta época. ¿Quieres sumar un toque diferenciador? Prueba un diseño geométrico como el que propone Teresa Andrés Gonzalvo, con una fina línea que, pese a resultar muy sutil, es capaz de marcar la diferencia. Ella la lleva en el centro de la uña, pero puedes innovar con líneas verticales, diagonales o en la punta de la uña.

Combinación de tonos

Otra buena idea es la que nos deja María Fernández Rubíes, que ha jugado con dos versiones del verde (uno de los colores que está marcando la temporada) para crear una manicura tan apetecible como fácil de recrear. Otros tonos en tendencia para llevar este tipo de uñas son los lilas o los naranjas. ¡Imposible fallar!

Psicodélicas

Tienen un rollo hippie y setentero que nos fascina, pero lo mejor es que admiten todo tipo de ondas y colores, por lo que puedes hacértelas en casa de forma rápida y conseguir un resultado tan bonito como el de Grace Villarreal.

Dibujo veraniego

De color rosa y con soles en verde clarito; así es la manicura que ha elegido María Pombo para el verano y que ha disparado el contador de 'likes' en Instagram. ¡Flechazo!