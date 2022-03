Los Bridgerton x Pat McGrath, la colección de maquillaje que todo fan de la serie va a amar

Si te gusta toda la estética de los capítulos de Netflix vas a sentir adoración por esta nueva línea de make up inspirada en su estética y que se vende en exclusiva en Sephora.

UXÍA B. URGOITI

Hay que partir de la base de que cualquier línea de maquillaje firmada por Path MacGrath nos va a encantar, pero si a esto le sumamos que es toda una línea inspirada en 'Los Bridgerton' ya desata nuestra locura. La firma de maquillaje de la 'make up artist' número uno del mundo en estos momentos, acaba de lanzar una de las colecciones más ideales y bonitas basándose en la serie de Netflix.

Path ha vuelto a demostrar que está en la lista de las mejores, más influyentes y más solicitadas del mundo 'beauty' porque sabe también estar en el momento justo. Las nuevas entregas de la serie llegarán a la plataforma en pocas semanas y sus productos de maquillaje estarán ya en tu casa para acompañarte. Se compone de una serie de cosméticos de edición limitada que como cada capítulo, está pensado de forma inclusiva, para todos los tipos y tonos de piel. Y sí, es tan bonita y delicada como toda la estética de cada fotograma que sale en la trama.

Se trata de una pequeña colección a la que a los productos no les falta detalle, empezando por el packaging que parece sacado del mismísimo tocador de la reina regenta, hasta el precioso grabado de los pigmentos, que llevan dibujos de rosas sobre el producto.

Los tres productos que tiene la colección de Los Bridgerton de Pat MacGrath

Como te hemos contado no es una línea con muchos productos, son solo tres, pero muy bien pensados e ideados para que vayan con la estética de la Inglaterra en la que se desarrolla la trama de la serie de Nexflix.

Nuestro favorito es, sin duda, la paleta de sombras. Sin faltarle detalle, lleva el nombre del primer capítulo de la serie 'Diamond of the first water', se compone de tonos como los rosas platinos, rosas baya, iluminadores en tono champán, rosas satinados, tonos topo mate y aterciopelados… sus texturas son suaves y cremosas, de fácil aplicación y favorecedoras a cualquier edad y color de piel.

Toda la colección está llena de brillo y más si se trata de un producto como su paleta de iluminadores. 'Skin Fetish Sublime Skin Highlighter', en textura polvo-gel ultraligeros. Se presentan en dos tonos de edición limitada, el tono 'Incandescent Gold 002' y el tono 'Xtreme Gold 002'. Brillo de otra época.

También nos encanta su trío de coloretes 'Divine Blush + Glow Trio Love at first blush', una paleta con tres tonos con una fórmula a base de aceites botánicos para que se logre una cobertura transparente, efecto natural y un rubor tímido, como el del Londres de la regencia.

Ya puedes ver la segunda temporada de tu serie maquillada como lo haría tus personajes favoritos.