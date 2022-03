Hemos descubierto el desmaquillante que le deja la cara así de perfecta a Chiara Ferragni

Se trata del famoso 'Bi Facil' de Lancôme y al que la 'influencer' más famosa del mundo se declara fan absoluta.

UXÍA B. URGOITI

Chiara Ferragni es una de las 'influencers' más famosas del mundo. Actualmente solo en Instagram tiene 26 millones y medio de seguidores y puede presumir de tener su propio documental en Amazon Prime, 'The Ferragnez'. Se dice rápido, pero suena que impresiona. La italiana es toda una inspiración en muchos temas como moda, diseño y como no, belleza. Si lo pensamos es bastante lógico. Chiara va siempre perfecta, con el maquillaje ideal que sigue las tendencias de cada momento, y luciendo lo último en el mercado 'beauty'. Así que debe de tener mucho cuidado con su piel y por eso, nos resulta tan interesante saber qué productos usa en su día a día para lucir una dermis tan perfecta como la que tiene.

Y hace unos días, Chiara nos reveló, en un 'stories' de su Instagram, cuál el desmaquillante de ojos que usa desde hace muchos años y del que se declara fan absoluta. Se trata del bifásico de ojos de Lancôme. Si no lo conoces o nunca lo has probado, y eres adicta a los 'eyeliner' casi como tatuajes, a las sombras de ojos hiperpigmentadas y a las máscaras de pestañas 'waterproof' no puedes esperar más para probar el 'Bi-Facil' de la firma francesa.

La 'influencer' italiana contaba en sus redes sociales que el desmaquillante de ojos de Lancôme es su producto favorito para hacer desaparecer los restos de 'make up'. Esta revelación no ha extrañado a nadie, ya que el 'Bi-Facil' de la marca francesa es famoso por conseguir hacer desaparecer el maquillaje de una sola pasada, sin necesidad de pasar una y otra vez el disco de algodón, cosa que termina irritando los ojos y llevándose por delante nuestras amadas y tan necesarias pestañas.

Se trata de un producto bifásico, que mezcla las soluciones acuosas con aceite, así que no te puedes olvidar de agitarlo para que las dos partes del desmaquillante se mezclen antes de usarlo para que puedas descubrir la increíble sensación que te va a regalar mientras elimina por completo el maquillaje de tus ojos, incluidas las máscaras de pestañas resistentes al agua que son nuestra pesadilla para quitarlas antes de irnos a dormir.

Su fórmula es adecuada incluso para los ojos más sensibles y para los que, como nosotras, llevamos lentillas.

Nosotras ya hemos tomado nota de nuestra próxima compra 'beauty', ya que si Chiara, que tiene que estar todo el día maquillándose y desmaquillándose, confía en este cosmético, nosotras pensamos probarlo.