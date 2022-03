Las 5 tendencias de maquillaje para esta primavera que no puedes ignorar

El 'make up' para esta nueva temporada viene cargadito de vida y alegría. Va a ser una verdadera explosión de color en labios, ojos y mejillas. Estas son las cinco pautas más destacadas para que te pongas al día.

UXÍA B. URGOITI

Ya te lo hemos contado en moda, en las próximas semanas, vamos a vivir una explosión de buen rollo y energía positiva como hacía mucho tiempo que no teníamos. Si en las tendencias de vestir ya hemos visto que el color va a ser lo que arrasa, en el maquillaje no será otra cosa. Viviremos un resurgir del 'make up' más explosivo, alegre y sofisticado.

Todo a través de unos labios carnosos gracias a los gloss de colores, tonos de sombras vibrantes e infantiles, pieles hasta arriba de iluminadores, 'eyeliners' llamativos hasta el exceso o cejas pobladas y esponjosas. Una gran temporada para darle salida a tu creatividad maquillándote, sin miedo a equivocarte y a volver a disfrutar de lo divertido que puede ser ponerse delante del espejo.

Eyeliner doble o triple

Las amantes del 'cat eye' están de enhorabuena porque la línea del ojo sigue pero además, se vuelve doble o triple. Los trazos de dibujo perfecto hacen una mirada minimalista y arquitectónica. El delineado se multiplica para las que tienen un pulso de oro. Lo bueno es que este maquillaje se adapta a todas las formas de los ojos y se puede personalizar según se te de mejor o peor.

Para conseguir este 'eyeliner' tienes que tener la herramienta perfecta. Para este tipo de maquillaje es mejor un producto líquido y con formato rotulador, para que sea mucho más fácil conseguir este efecto. Este de 'Tatto Liner' de KVD Beauty es perfecto para lograr este efecto sin miedo a repetir o equivocarte.

Piel efecto 'glow'

Esta primavera las pieles se llenan de luz y con un efecto 'glow' precioso. Usarás bases de maquillaje poco cubrientes que no te desdibujen las formas de tu rostro para darle luego una buena capa de iluminador.

Es uno de los correctores iluminadores más famosos de la historia del maquillaje. El 'Touche Éclat' de Yves Saint Laurent está en los maletines de maquillaje de todos los grandes 'make up artist'. Perfecto para corregir e iluminar las zonas que quieras, nosotras en verano lo usamos como si fuera nuestra base. Su precio es de 23,50 euros.

Labios intensos y jugosos

Regresan las bocas llenas de color, sobre todo su tono más famoso, el rojo. Dile adiós al mate porque se llevarán con acabado brillo, bien perfilados y en su versión coral o rojo oscuro. Puedes terminarlo con un perfilador para darle mucho más volumen a tus labios.

Para encontrar el efecto que se lleva esta temporada en los labios necesitas un labial que cumpla todos los requisitos que marca la tendencia: un gloss de rojo intenso como este 'L'absolu' de Lâncome. Su precio es de 29,95 euros.

Sombras de ojos vibrantes

No hay maquillador profesional que se resista a maquillar los ojos en colores vivos como verdes, naranjas, rosas y amarillas invitando a dar rienda suelta a nuestra creatividad pictórica y jugar con nuestras sombras de ojos como cuando éramos niñas.

Para hacerte el maquillaje de ojos que se van a llevar esta primavera necesitas una paleta de ojos multicolor. La 'Norvina Pro Pigment Palette' de Anastasia Beverly Hills tiene a tu disposición 25 tonos con super pigmentos. Su precio es de 70,99 euros.

Cejas esponjosas

Vuelven las cejas con mucha textura y profundidad. Atrás han quedado ya las dejas delgadas, entramos en una etapa en las que cuanto más tupidas sean mejor.

Para conseguir una cejas tupidas y esponjosas necesitas un gel pensado y creado para ellas. El 'Ready, Set, Brow!' de Benefit es perfecto para peinarlas y darles el grosor que necesites. Su precio es de 26,95 euros.

Ya tienes las claves que necesitas para maquillarte con las últimas tendencias de la temporada.