El colorete en W o la tendencia de maquillaje que parece inofensiva (pero no lo es)

Una de las tendencias de maquillaje que está copando las redes sociales este verano es el colorete en W, también llamado 'Sunburn Blush'. Te descubrimos en qué consiste y por qué no es tan inofensivo como parece.

PATRICIA ÁLVAREZ-PALENCIA

TikTok es un lugar en el que cada día descubrimos una nueva tendencia de maquillaje, pero solo algunas de ellas traspasan las redes sociales y llegan a nuestras rutinas de belleza y a nuestros neceseres. La última en hacerlo ha sido el 'Sunburn Blush' o el colorete en W, que no es otra cosa que una forma de imitar, con maquillaje, el efecto de habernos quemado con el sol en la zona de las mejillas y la nariz.

La tendencia es casi autoexplicativa. Todo lo que necesitas es tu colorete favorito (que sea de tono rosado o rojizo) y aplicarlo en la nariz y las mejillas creando una especie de W. Esto hace que visualmente, una vez difuminado, imite sobre la piel el efecto de ligera quemadura solar, algo que puedes intensificar aún más si además añades unas pecas falsas difuminadas por la zona.

Son muchas las famosas que ya se han sumado a la tendencia, apostando por looks de maquillaje que siguen esta técnica, pero esta aparentemente inofensiva tendencia de TikTok tiene en realidad un mensaje importante oculto. Aunque podemos ser creativas con el maquillaje y probar siempre nuevos looks y tendencias, no hay que olvidarse de lo dañinas que pueden ser las quemaduras solares en nuestra piel. Por eso, muchos dermatólogos están empezando a advertir sobre esta técnica de aplicar el colorete, ya que el hecho de que percibamos una quemadura o, como en el caso del 'Sunburn Blush', el enrojecimiento provocado en la piel por el sol, como algo bonito y a imitar, es bastante preocupante.

Por otro lado, lo positivo de todo esto es que sólo nos maquillemos la piel en lugar de tumbarnos al sol durante horas para conseguir ese aspecto enrojecido. Al fin y al cabo, una falsa quemadura de sol no es perjudicial, al menos si se puede eliminar fácilmente por la noche con desmaquillante. Sin embargo, las tendencias de belleza no deberían animar a la gente a salir al sol sin protegerse contra los rayos UV. Y es que, solo las quemaduras de sol falsas son realmente geniales. Así que nunca olvides la protección solar cuando tomes el sol de verdad.