Flechazo por la manicura de Laura Escanes que nos hace soñar con el verano y promete ser tendencia este 2023

Hace varias temporadas que las uñas se convirtieron en una parte esencial del look y rara es la experta en moda, 'influencer' o 'celebrity' que no lleva la manicura impecable día sí y día también. No importa si son opciones clásicas como la francesa, los tonos rojos, granates y negros, o diseños más llamativos que han logrado ser virales en Tik Tok; si es invierno o verano, el abanico de posibilidades a fecha de hoy es tan amplio que resulta imposible que uno de ellos no encaje con tu estilo o necesidad.