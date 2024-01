El producto secreto de Jennifer Lawrence por el que ha lucido una piel perfecta en los Globos de Oro 2024

La protagonista de la saga de Los juegos del hambre opta en esta 81ª edición al premio a la mejor actriz de musical por sexta vez en su carrera, de los cuales tiene ya tres en su palmarés. Aspira a alzarse con él por Sin malos rollos, la comedia en la que no ha tenido ningún reparo en aparecer desnuda al completo. "Todo el mundo a mi alrededor y todo mi equipo hacía lo correcto y decían: '¿Estás segura?... ¿Estás segura?... ¿ESTÁS SEGURA? Yo ni siquiera me lo pensé dos veces. Me pareció divertidísimo", contó la estadounidense en una entrevista a la revista Variety.