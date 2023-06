Jennifer Lawrence, tan natural que ni siquiera se pensó "dos veces" hacer una escena desnuda en 'Sin malos rollos'

Si has visto esta película o si has podido adivinar por su tono cómico y sexual, no es muy difícil llegar a la conclusión de que en una de las escenas del largometraje se incluye un desnudo integral por parte de la actriz. Se trata de un momento en que ambos se bañan en un el mar sin nada puesto y les roban la ropa, situación que la actriz decide resolver de la forma más habitual, correr detrás de esos ladrones. "Todo el mundo a mi alrededor y todo mi equipo hacía lo correcto y decían: '¿Estás segura?... ¿Estás segura?... ¿ESTÁS SEGURA? Yo ni siquiera me lo pensé dos veces. Me pareció divertidísimo", ha asegurado ante la revista Variety.