Esos granitos blancos que salen en la cara puede que no sean acné, sino quistes de milium. Te contamos sus causas y tratamiento

En efecto, aunque a simple vista pueda parecer una lesión acnéica, no lo es. “Los quistes de milium son unas pápulas blancas o ‘bolitas blancas duras’, como mucha gente las conoce, que aparecen en la piel. Son acumulaciones de queratina, células muertas y sebo. Podríamos pensar en ellos como ‘poros cerrados’, ya que, en estos casos, la queratina de la piel se descama con normalidad, pero queda atrapada en la salida de la glándula sebácea, el canal folicular, y lo obstruye (por eso, no se extraen con facilidad)”, describe Clara Fernández, farmacéutica y nutricionista, con gran expertise en dermocosmética. De esta forma, continúa, acné y quistes de milium comparten un factor: la hiperqueratizacion folicular (obstrucción del folículo), “pero no implica los otros tres factores que se dan en el acné: seborrea (exceso de grasa), inflamación y proliferación microbiana (infección). De hecho, no van acompañados de dolor, rojez o inflamación, y no podemos manipularlos”.