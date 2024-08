Depilación de cejas con hilo, ¿es tan efectiva como la cera o las pinzas?

Las cejas han adquirido un gran protagonismo no solo para la mirada, sino en el rostro en general, y siempre queremos lucirlas perfectas, naturales y en armonía con nuestras facciones, por eso incluimos productos para su cuidado en la rutina, las maquillamos cada día con énfasis y les dedicamos tiempo para lograr un diseño impecable. La depilación con hilo es, precisamente, un gran aliado para ello. Lo que consigue el hilo, tal y como señala Amandi, "es quitar hasta el vello más fino desde la raíz". A diferencia de lo que sucede con otros tipos de depilación, "no hay efecto cuchilla, es decir, no se corta, sino que se quita por completo". Para conseguir un resultado sobresaliente, la propia experta habla de la combinación de pinzas en la previa, en el diseño, para posteriormente utilizar el hilo. "Dura más que otro tipo de depilación porque precisamente se quita hasta el más mínimo vello fino o corto", y además, por otro lado, "estimula y activa la circulación sanguínea", señala.