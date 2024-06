Te resolvemos las 10 dudas que rondan tu cabeza sobre depilación láser

Las sesiones deben realizarse cuando el vello se haya caído y esté creciendo de nuevo. Si se adelanta la sesión el tratamiento no sería efectivo, ya que el vello no está pegado a la papila germinativa, que es donde se encuentran las células que alimentan el vello, y nunca llegaremos a dañarlas. En cambio, si se retrasa mucho el tiempo entre sesiones, el tratamiento no conseguirá los resultados deseados, las células se regeneran y vuelven a alimentar el vello para que este crezca fuerte. Para conseguir los mejores resultados es importante ser constante y realizar las sesiones cuando la zona tenga vello y este no se encuentre en fase de desprendimiento.