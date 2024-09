Demi Moore demuestra en el Festival de Toronto cómo lucir el color de labios que mejor sienta a partir de los 60 años

La actriz posó ayer en la alfombra roja de este festival demostrando que la belleza no tiene edad, y las tendencias de maquillaje lo confirman. Esta temporada, muchas mujeres de más de 60 años están apostando por un color de labios natural que realza su belleza sin excesos, un enfoque hacia un maquillaje más sutil y elegante que se ha convertido en una tendencia predominante, destacando la sofisticación y el bienestar por encima de los estilos llamativos. El color de labios natural ha ganado popularidad entre las mujeres maduras, no solo por su versatilidad, sino también por su capacidad de resaltar la belleza natural y complementar una amplia gama de tonos de piel. Con un enfoque en la hidratación, el cuidado y la sutileza, estos colores de labios son la opción perfecta para quienes buscan un look fresco, sofisticado y, sobre todo, favorecedor a cualquier edad. Y de esto Demi Moore sabe mucho.