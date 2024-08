Demi Moore carga contra el edadismo en el mundo del cine: "Hollywood es cruel con las mujeres"

En una charla con Michelle Yeoh para la revista Interview, Demi explicó: "Hice 'Los ángeles de Charlie', y hubo mucha conversación en torno a esta escena en bikini, y todo fue muy exagerado, se habló mucho de mi aspecto. Y entonces descubrí que no parecía haber un lugar para mí. No sentía que no perteneciera. Más bien tenía la sensación de que no tenía 20 años, ni 30, pero aún no era lo que ellos consideraban una madre... Me preguntaba: ¿Dónde encajo? Fue una época en la que me sentí, no muerta, sino plana".