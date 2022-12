Dakota Johnson cambia radicalmente de look y ahora es... ¡rubia!

No sabemos qué está pasando en esta recta final de 2022 pero las celebrities parecen haberse puesto de acuerdo en probar cosas nuevas con su pelo. No han querido esperar a que de comienzo el nuevo año para cambiar de look como suele ser habitual para afrontar con más ganas la etapa siguiente, han ido sorprendiendo con su transformación de imagen en las últimas semanas para sorpresa de todos. Kim Kardashian ha dicho adiós al platino del que presumía su cabello para atreverse con un tono miel, Zendaya ha cambiado su melena extralarga por un sofisticado corte bob y Dakota Johnson ha cortado por lo sano y se ha pasado al bando de las rubias.