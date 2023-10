La edad también se nota en las cejas: cómo cuidarlas sin salir de casa

Si acabas de cumplir 40 o ya has sobrepasado esta edad, lo más probable es que tengas una rutina de ‘skincare’ bien establecida. Es más, seguramente, realices bien todos los pasos e, incluso, lo hagas en el orden correcto y utilizando los productos adecuados, teniendo en cuenta tus necesidades. Sin embargo, ¿estás segura de que no te estás dejando algo? De hecho, estamos bastante convencidas de que, probablemente, haya una zona a la que no estás prestando la atención que se merece. Efectivamente, nos referimos a tus cejas. Y es que, estas son el marco de la mirada y, pese a que ahora han ganado en protagonismo tras varios años relegadas a un (injusto) segundo plano, aún no han pasado a formar parte de nuestra rutina de cuidados. Además, éstas tienden ir perdiendo densidad y, aunque a priori parezca que no puedes hacer nada, lo cierto es que esto es algo que podemos evitar fácilmente si las tratamos debidamente. De hecho, mimarlas es siempre fundamental pero, cuando se sobrepasan edades como los 40, esto pasa a convertirse en una necesidad (casi) imperiosa. Desmaquillarlas siempre y protegerlas del sol son dos obviedades que, casi todas, cumplimos y, sin embargo, no basta con ello. Así que, te recomendamos que sigas estos pasos para mantener unas cejas pobladas y con forma, tengas los años que tengas.