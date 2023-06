El corte de pelo con flequillo de Sara Carbonero no solo rejuvenece, también te hace ganar en volumen al instante

No todo son cortes bob cuando llega el verano. Que los cabellos cortos tengan cada vez más adeptas no significa que quienes prefieran seguir llevándolo largo no tengan capacidad para renovarlo con cierta gracia. Y si no que se lo pregunten a Jennifer Lopez, quien hace unos días sorprendía con una melena que sobrepasaba bastante los hombros pero completamente renovada. Lo mismo que Sara Carbonero.