Cita con el sol

La formulación de los fotoprotectores ha evolucionado mucho en los últimos años y las texturas ya no tienen nada que ver. Especialmente las personas de piel grasa y tendencia acneica deben usar fotoprotección todo el año para evitar el fotoenvejemiento y la hiperpigmentación postinflamatoria. El nuevo Matt Gel SPF 50 Invisible, por ejemplo, tiene una textura mousse invisible y un acabado no graso, y es ideal para hombres, no solo por su acabado mate, sino porque también puede aplicarse en zonas con vello. También se recomienda para deportistas que entrenan en exterior, por su formula sweat & water resistant.