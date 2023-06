¿Sabes qué protección solar tienes que usar? Descubre tu fototipo con este sencillo truco

Que no todos tenemos la misma piel y que ésta se comporta de forma distinta ante los efectos del, resulta bastante obvio, sin embargo, no se empezó a hablar de fototipos, como tal, hasta finales del siglo pasado. Fue entonces cuando los expertos comenzaron a darse cuenta de la importancia del tipo de piel en relación al daño solar. De esta forma, se determinó que el fototipo es la capacidad que tiene nuestra piel para asimilar la radiación UV y que varía dependiendo de distintos factores, entre ellos, su tonalidad. Por ello el fototipo es el que determina si la piel se broncea o no, así que el grado en que lo hace. Determinar cuál es tu fototipo es fundamental para elegir el protector solar que mejor se adapte a tu piel –además de para personalizar tu rutina de ‘skincare’–, ya que no todos necesitamos la misma protección: ojo, esto no significa que existan ciertos fototipos que puedan prescindir de la crema de sol. Para saber cuál es el rango en el que te encuentras, existe una clasificación, conocida como la Escala de Fitzpatrick, en la que entran en juego valores como el tono de piel, de ojos, de pelo...