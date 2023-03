El mejor champú violeta para neutralizar las canas

Desde que apareció la primera cana en tu vida has estado buscando soluciones para tratar de esconderlas. Has buscando alternativas para tratar de disimularlas, has probado con los mejores tintes y hasta has intentado camuflarlas con productos express. Pero ahora, gracias a la pasarela y a las nuevas tendencias, la belleza de las canas está muy presente. Y aunque trates de buscar cortes de pelo que ayudarán a disimular las canas, todo lo que debes saber es que con este corte de pelo, y los productos específicos, las canas se convertirán en tu aliado perfecto para alcanzar una deslumbrante melena.