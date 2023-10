He cambiado de cepillo del pelo desde que un estilista me recomendó el que utilizan todos los expertos

"Normalmente, el gran problema que tenemos a la hora de cepillarnos el pelo, es que solemos partirlo. Lo que tiene de innovador el cepillo de Olivia Garden es que tiene dos tipos de cerdas, una natural que es mucho más corta, que nos va a hacer ese efecto como de un cepillo de pulir, y luego una cerda más larga como el típico cepillo de esqueleto, pero que en este caso es flexible. Cuando pasas el cepillo, esas cerdas, al no ser duras, se doblan y no parten el cabello. Otra cosa buena que tiene es que como las líneas de las cerdas van separadas entre sí, funcionan un poco de forma independiente, con lo cual al no ir en bloque no ejercen la misma fuerza y consigues desenredar pero sin partir el pelo", asegura el estilista Kike Crespo.