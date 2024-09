Corte o raya en la ceja, la controvertida tendencia que popularizó David Beckham y vuelve a estar de moda entre los jóvenes

Si bien hay quienes no tienen miedo a seguir esta moda y no piensan en el mañana, algunos temen que este corte no desaparezca con el paso del tiempo o lo que es lo mismo, el pelo no vuelva a crecer. "Si no se suele hacer de forma periódica, el pelo vuelve a crecer, ya que no se daña el folículo", explica la fundadora de Ali d'Aria Barcelona. El problema está cuando depila excesivamente, que "el crecimiento puede ser más lento e incluso irregular" y ahí vienen los quebraderos de cabeza. Por ello, antes de dar el paso es mejor estar seguros o al menos hacerlo con peluqueros o barberos que de verdad trabajen con vello y sepan lo que hacen.