¿Tienes caspa? Hablar de ello ya no es tabú (y eliminarla es cada vez más fácil)

Aunque existen personas más predispuestas a padecerla, el estilo de vida también influye en su aparición. "Así como los cambios hormonales, el estrés, el agua calcárea y el uso de productos inadecuados o, incluso, mal aclarados", apunta Bernal. Además, en algunos casos la deshidratación del cuero cabelludo es una de las principales causas de la descamación. "Resulta muy clara la imagen del jarrón quebrado, pues por mucho que lo llenemos de agua, si no lo reparamos, seguirá perdiendo agua. Con la piel del cuero cabelludo pasa lo mismo: hasta que no restauremos la barrera cutánea no conseguiremos hidratarlo bien", ilustra el doctor. Por eso, el mejor consejo para disimularla o evitarla es utilizar una rutina adecuada.