El enésimo cambio de look de María Pedraza: así es su nueva e impactante melena (y nunca antes vista)

La actriz de 'Élite' es, sin duda, una de las 'celebrities' más camaleónicas y atrevidas en lo que a cambios de look se refiere. La hemos visto con el pelo corto tipo 'bob', con melena larga, ¡e incluso con media cabeza rapada! Y tampoco se queda corta con los colores, pues aunque su tonalidad original de cabello es el castaño, también hemos podido verla rubia platino, con el pelo casi negro y ahora con un nuevo color que no había lucido hasta ahora: el rojo. Y no puede sentarle mejor.