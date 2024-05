Las imágenes más románticas de María Pedraza (con look de Zara) y Jason Fernández que nos han conquistado

"Antes de juzgar el estado físico de una persona, preguntaros si os gustaría que os juzgarán a vosotros por ello, por estar demasiado delgad@, demasiado gord@, etc. Vivid y dejad vivir. No sabéis el estado emocional o físico de esas personas, no sabéis si están en un buen o un mal momento, no sabéis si es genética, no sabéis si es su metabolismo. Por tanto, antes de juzgar a cualquiera, mírate al espejo y pregúntate si estás en condiciones de juzgar a cualquiera. Obviamente, la respuesta es que nadie tendría que juzgar a nadie por esto. Hay que ser un poco más amables con nosotros mismos y con el mundo. Y dejar de generar tanto odio por una red social", escribía la protagonista de 'Toy Boy' mostrando su enfado y frustración ante los comentarios de 'hate' que ha recibido.