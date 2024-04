¿De verdad los bálsamos de labios crean adicción? ¿Mito o realidad?

¿Eres de las que se aplican compulsivamente el bálsamo de labios? ¿Necesitas tener siempre uno a mano: en el bolso, en el cajón del escritorio, en la guantera del coche y en la mesita de noche…? Son muchas las personas que han convertido la necesidad real de hidratar los labios en un acto reflejo que raya en la dependencia. Si eres una de ellas, no temas, los expertos aseguran que el bálsamo de labios no crea adicción, no al menos como lo hacen el alcohol, el tabaco o las drogas. Pero es verdad que es difícil sustraerse al confort, jugosidad (e incluso sabor) de un bálsamo de labios. Se empieza para aliviar la sequedad de los labios o por dotarles de un atractivo brillo y se termina echando mano de él en cualquier momento o lugar.