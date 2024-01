¿Sabes cuál es el activo antiedad más potente que el retinol y apto para todo tipo de pieles? Sigue leyendo

Los retinoides (derivados de la vitamina A) son posiblemente el ingrediente favorito de los dermatólogos por su eficacia como activo antiarrugas y rejuvenecedor así como por su el tratamiento del acné. De entre ellos, el retinol es posiblemente la versión de retinoide más popular y 2021 fue, posiblemente también, su gran año. El retinol estaba en boca (o en la piel) de todos, las redes cantaban sus bondades y no había marca de belleza que no tuviese o mejorase sus fórmulas con este activo. Desde entonces, su fama ha ido in crescendo, pero ya hay quien vaticina que corre el riesgo de morir de éxito. A lo que vamos, siendo eficaz como es, su uso indiscriminado ha llevado a la Unión Europea a tomar cartas en el asunto al observar que esa sobreexposición al retinol puede tener consecuencias nocivas para la salud cutánea. Y mientras el Comité Científico sobre Seguridad del Consumidor (SCCS) ha dado un margen de tres años a las firmas cosméticas para reformular sus productos con retinol para que el porcentaje no exceda de una concentración del 0,3%, otro retinoide ha ido acaparando la atención de los medios: el retinaldehido o más conocido como retinal, con ‘a’.