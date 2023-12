El aceite para el pelo que usa Tamara Falcó deja la melena más bonita y brillante

No solo eso, sino que lejos de verse estropeado debido al uso de herramientas de calor o cambios bruscos de temperatura, este luce mucho más sano y bonito que nunca. Con exactitud no sabríamos decir a qué se debe, pues ella no lo ha confesado, aunque seguramente sea gracias a los productos de cuidado capilar de Sisley, firma de la que es embajadora y de la que utiliza varios productos para el cuidado facial. Y, si hay un cosmético que transforma la melena al instante, ese es el aceite para el pelo.