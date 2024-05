Los pasos para conseguir en casa el peinado de Penelope Featherington en 'Los Bridgerton'

Podemos decir que su 'look' simboliza su recorrido emocional a lo largo de la serie. La hemos visto de lo más infantil hasta este nuevo vestuario y cambio en sus peinados que muestran el momento de madurez por el que Penelope estaría pasando: lo que viene siendo un 'glow up'. Sin embargo, los más fans de la serie han podido comprobar que el pelo que vemos en los episodios no es más que una peluca, pero este tipo de peinado se podría recrear en casa.