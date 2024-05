Iker Casillas, irreconocible en redes sociales con su nuevo cambio de 'look'

No sabemos lo que pensará Sara Carbonero de esta nueva faceta de Iker Casillas porque no ha comentado en su 'post' de Instagram, pero estamos seguras de que la foto le ha tenido que llegar y lo ha tenido que ver. De hecho, no ha tardado en viralizarse la forma en la que el exguardameta ha decidido darle la bienvenida a los 43 años bien puestos. Le ha dicho adiós al flequillo y ha optado por seguir un 'look' más ligero, como el de su excompañero Zinedine Zidane.