Megan Fox vuelve a cambiar de look y acierta con el peinado más favorecedor de la primavera

Independientemente de la temporada en la que nos encontremos, el corte 'bob' con flequillo de la actriz es uno de los que no pasa de moda, por su elegancia y comodidad. Muchas famosas han hecho este cambio de look por lo mucho que favorece y rejuvenece la apariencia. Por no hablar de que es fácil de llevar y mantener, algo con lo que muchas mujeres sueñan para no tener que estar acudiendo cada dos por tres a la peluquería.