Este champú en seco, el más vendido en Amazon, elimina la grasa del pelo en 2 minutos sin tener que lavarlo y huele a cereza

El champú en seco ha dejado de ser simplemente un salvavidas para convertirse en un elemento imprescindible. ¿Por qué? Fácil. Ofrece una solución rápida y eficaz para refrescar el pelo en cualquier momento y lugar, sin necesidad de agua. Y de todos los champús en seco del mercado, hay uno que arrasa en ventas en Amazon. Se trata del champú en seco de Batiste y tiene aroma a cereza. Y no es de extrañar porque no apelmaza, deja el pelo limpio en uno par de minutos y huele divinamente. Como solución in extremis cuando no puedes lavarte el pelo es de lo mejorcitio.