Champú en seco: cuáles son sus beneficios y cómo aplicarlo de forma correcta

Si nos preguntas a nosotras, la respuesta es clara: el champú en seco es nuestro aliado. No solo optamos por él para solucionar un ‘bad hair day’ en esas mañanas en las que no nos da tiempo a lavarnos el pelo (que no son pocas) o para desapelmazar el flequillo y que este no sea el culpable de que nuestro cabello se ve en mal estado o más graso, también para darle más volumen a la melena. ¡Para absolutamente todo!