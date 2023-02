Labios jugosos, hidratados y con volumen: estos son los mejores labiales

Las tendencias de belleza de 2023 ya nos han adelantado que este año las cejas se llevan naturales y que el colorete va a adquirir un protagonismo bastante alto en todos nuestros 'make ups'. En definitiva, lo que cada vez buscamos más a la hora de maquillarnos es que nuestro rostro se vea natural y nada recargado. Y para conseguirlo, hay ciertas técnicas infalibles con las que lograr el 'make up no make up' perfecto es muy sencillo. Hidratación, luminosidad y jugosidad son algunas de las características de un maquillaje natural y, no solo para nuestro rostro, sino también para nuestros labios.