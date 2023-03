Zara tiene los vaqueros efecto vientre plano que van a desaparecer en 3,2,1...

Si todavía dudas de cuándo podrías ponértelo o cómo podrías combinarlo, te sugerimos hacerlo con otros diseños más básicos que cedan todo el protagonismo a la originalidad del pantalón, que sea él el absoluto protagonista de tu 'outfit'. Una camisa blanca y zapatillas deportivas a juego podrían ser buenas opciones. No obstante, siempre puedes subir de nivel tu look, decantándote por accesorios que vayan a tono con el dorado de los botones del vaquero. El éxito de tus 'looks' con este vaquero de Zara está asegurado.