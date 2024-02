Zara tiene ya el accesorio más clásico y femenino de la primavera

Se trata de un collar largo múltiple con aplicación de perlas de diferentes tamaños y cierre con mosquetón. Su precio es de 25,95 euros y, de momento, está disponible. De esta forma, Zara recupera no solo el complemento, sino también la forma de lucirlo esta primavera y propone combinar el collar de perlas de diferentes maneras. No es la primera vez que vemos a celebrities y expertas en moda manifestando su amor por ellos e incluyéndoles en su joyero, y desde el gigante de Inditex no han querido dejar pasar esta tendencia y la han presentado entre sus novedades.