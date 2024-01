El complemento que no pasa de moda y es el aliado perfecto de las mujeres de + 60 años

Y es aquí donde los complementos juegan un papel esencial y son una pieza clave para dar personalidad a nuestro estilismo. Desde siempre nos ha gustado llevar accesorios como pulseras, anillos, collares o bolsos para complementar nuestro estilo y, hoy en día, son una parte importante de nuestro outfit. Como lo es también un complemento perfecto que no pasa de moda y que es el aliado de las mujeres de + 60 años: los pañuelos. Este accesorio, más allá de ser una pieza funcional, se ha convertido en un símbolo de elegancia y sofisticación. En función de cómo los llevemos, ya sea anudados, sueltos o enrollados alrededor del cuello, marcaremos nuestro estilo y, en muchos casos, son perfectos si queremos sustituirlos por las joyas. No te olvides que sumar años no es sinónimo de tener que vestir de forma clásica y aburrida.