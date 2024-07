Victoria Federica: "Más que un título, heredo los valores de mi familia, la fe es superimportante para mí"

La joven ha hablado de su relación con la moda, un interés que ha heredado de su padre. "Mi padre me ha inculcado un montón la moda y por eso me gusta tanto", ha revelado, destacando que disfruta asistir a desfiles y eventos relacionados con este mundo. Ha explicado que "me encanta ir con él a todos los desfiles y aprender de él, porque sabe muchísimo".