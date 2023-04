Vicky Martín Berrocal incendia las redes con un nuevo posado en bañador

Al compartir las fotos de su viaje por el Caribe, los posados en bañador le han costado una nueva oleada de críticas a su cuerpo. Especialmente hiriente para Vicky fue el comentario de una usuaria que le preguntaba “¿Tú te ves bien? Porque yo te veo gorda”, a lo que ella ha respondido públicamente: “Quiero decirte, mujer, que ya no me hace daño leer mensajes como este porque ya he aprendido a aceptarme. Yo me miro al espejo y me gusto. Y, créeme, es lo único que me importa... pero me da mucha tristeza que una mujer escriba así de otra. Tenemos que ayudarnos. Te vendría bien leer mi libro. Te lo dejo por si recapacitas en algún momento. Ojalá sea así”.