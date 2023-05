5 vestidos de los Special Prices de Zara que necesitas y que te solucionarán el verano

Pensar en un look fácil, aunque sea con un simple vestido, no siempre es tarea sencilla. Por eso este modelo con corte midi, escote recto y tirantes finos ajustables es ideal para no comerte mucho la cabeza. Su color azul lavanda es muy veraniego y lo puedes llevar con sandalias planas, tacones o alpargatas. Su precio rebajado es de 22, 99 euros.