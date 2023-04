Así se llevan los vestidos de flamenca en la Feria de Abril: del ‘dress code’ ¿obligatorio? a las tendencias

Pese a ello, vestirse de flamenca es un auténtico arte que las andaluzas dominan a la perfección gracias a algunas normas no escritas que, más que de ‘dress code’, son de sentido común. Por ejemplo: independientemente de lo que hayas visto en Instagram, no necesitas estrenar un traje de flamenca cada día de Feria. Esta costumbre es bastante común entre las ‘influencers’ y famosas, pero muchas sevillanas prefieren estrenar un traje el primer día y, después, reutilizar los de años anteriores. Por eso una buena opción es alquilar el diseño que vayas a llevar y, aparte, meter en tu maleta varios looks de invitada que te salven el resto de días; especialmente la noche del pescaíto, la que abre la Feria la noche del sábado y es la cita más elegante de la semana.