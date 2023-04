5 looks vistos en la Feria de Abril que te inspirarán para tu próximo evento

Si no eres de vestidos o crees que es el momento perfecto para salir de tu zona de 'confort', has de saber que las invitadas este año más que nunca apuestan por looks con pantalón. Y este de Rocío Camacho nos ha enamorado. Firmado por Lady Pipa y en un color morado de lo más favorecedor, el look esta formado por un pantalón campana, que estilizará al máximo tu figura; un top de palabra de honor que incorpora flecos en el bajo (tendencia total); y un chal multiposición perfecto para dotar de personalidad y juego tu look de invitada.